Evden kaçan puma, evcil köpeklere saldırdı

Rusya'da bir puma, bir ailenin yaşadığı evin bahçesine girerek ailenin evcil köpeğine saldırdı. Keskin dişleriyle köpeği boynundan kavrayan puma, 8 dakika boyunca köpeği bahçe içerisinde sürükledi. Sabah saatlerinde kaçan puma, Aleksey Mirankov isimli kasaba sakinin evinin bahçesine gelerek, 1-1.5 saatini adamın bahçesinde geçirdiği belirtildi. O sırada Mirankov'un evcil köpeklerinden birine saldıran puma, daha sonra bölgeye gelen kurtarma ekipleri tarafından sakinleştirici iğne ile vurularak, etkisiz hale getirildi. Köpeğinin havlamalarını duyduktan sonra olayı fark ettiğini aktaran talihsiz köpeğin sahibi, “Dışarı çıktığımda, bir pumanın köpeğimizi dişleri arasında tuttuğunu gördüğümde şok oldum. İlk başta kendimi kaybettim” sözleri ile yaşadığı şaşkınlığı aktardı.