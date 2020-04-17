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Evden çıkamayan çocuk, ‘yasal hakkım’ diyerek jandarmadan cips istedi

17 Nisan 2020 10:25

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağı çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki çocuk, ‘yasal hakkım’ diyerek jandarmadan cips ve çekirdek istedi. Jandarma ekipleri, çocuğun isteklerini alarak evine kadar teslim etti.

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı de Kalafat köyünde ikamet eden 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç, sokağa çıkamayınca canı cips, kola, çikolata, sakız ve çekirdek çekti.  Koç, ‘yasal hakkım’ diyerek köy muhtarını ve jandarma ekiplerini aradı. Çocuğun talebini alan köy muhtarı ve jandarma ekipleri, çocuğun istediklerini alarak köydeki evine kadar bıraktı.

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Bekir Ahmet Koçyasal hakkımkastamonujandarmadan cips isteyen çocuk

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