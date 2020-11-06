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"Evde sabun paketleyerek kazanın" ilanıyla dolandırıcılık!

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

06 Kasım 2020 13:00

Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri 'evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam edilirken, kişilerin bu yöntemle 17 ilde birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yandol) Büro Amirliği'ne gelen S.D. isimli ev hanımı, sosyal medya hesabı üzerinden 'evde ek iş, hediye paketleme' ilanı verip, sabun paketleyerek ayda 2 bin 500 lira kazanma vaadinde bulunan bazı kişilerin banka hesap numaralarına işe girebilmek için 550 lira yatırdığını, daha sonra ilan sahiplerine ulaşamadığını belirterek, kişi veya kişilerden şikâyetçi oldu.

17 ilde çok sayıda kişiyi dolandırmışlar

Bunun üzerine olayı gerçekleştiren 16 kişinin kimliklerini belirlendi. Belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerden, Mersin'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Malatya, Hatay, Kırıkkale, Düzce, Gümüşhane, Sivas, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da birçok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından B.S., E.Ç., S.Ç., K.S.Ç., A.Y., A.G., O.A. ve A.A. adliyeye sevk edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Kaynak: DHA

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