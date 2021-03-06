Evde ne bulduysa 7. kattan aşağıya attı

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 61 yaşındaki Ünal O., evinde bulunan halı, damacana, çaydanlık, masa, vantilatör ve televizyon gibi birçok eşyayı oturduğu apartmanın 7'nci katındaki dairesinden aşağı attı.

Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı, Ünal O.'dan eylemini sonlandırmasını istedi. Ancak Ünal O. önce şiir okudu, daha sonra da cinsel organını gösterip içeriye girdi. Çabalara rağmen aşağıya inmeyen Ünal O., içeriye girip uzun süre çıkmayınca polis olay yerinden ayrıldı.