Evde ne bulduysa 7. kattan aşağıya attı

06 Mart 2021 14:12
Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 61 yaşındaki Ünal O., evinde bulunan halı, damacana, çaydanlık, masa, vantilatör ve televizyon gibi birçok eşyayı oturduğu apartmanın 7'nci katındaki dairesinden aşağı attı.
Olay komşuları tarafından yetkililere bildirilirken, şahsın önce şiir okuduğu sonra da cinsel organını gösterdiği belirtildi.
Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı, Ünal O.'dan eylemini sonlandırmasını istedi. Ancak Ünal O. önce şiir okudu, daha sonra da cinsel organını gösterip içeriye girdi. Çabalara rağmen aşağıya inmeyen Ünal O., içeriye girip uzun süre çıkmayınca polis olay yerinden ayrıldı.
© Tüm hakları saklıdır.