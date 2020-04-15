Evde kaldı, sokak hayvanları için 5 ev yapıp belediyeye bağışladı

Bursa'da evde kal çağrısına uyan bir keresteci, evinde geri dönüşüm malzemelerinden 5 tane kedi evi yaparak Yıldırım Belediyesi'ne teslim etti.

Bursa'da yaşayan keresteci Süleyman Özdemir, evde kaldığı sürede mahalle sakinlerinin attığı geri dönüşüm malzemelerinden 5 kedi evi yaptı.

Bir gün gibi kısa bir sürede kedi evlerinin yapımını tamamladığını belirten Özdemir, kedi evlerini ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılmak üzere Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.