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Evde kalan vatandaşlara muhtarlardan davullu, zurnalı eğlence

04 Nisan 2020 17:28

Denizli’de 3 mahalle muhtarı vatandaşların evlerinde kaldığı sürelerde can sıkıntısı yaşamamaları için ilginç bir yöntem geliştirdi. Bir aracın kasasına müzisyenler mahallede sokak sokak gezerek vatandaşları evlerinde eğlendirdi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Zeytinköy Mahallesi, Zümrüt Mahallesi ve Gökpınar Mahallesi muhtarları Denizli Valiliği ve Pamukkale Kaymakamlığından özel izin aldı. Dünyada yaklaşık bir milyon insana enfekte olan ve 60 bini aşkın insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs nedeniyle ‘Evde Kal’ çağrılarına uyan vatandaşların canları sıkılmaması için ilginç bir yöntem geliştirdi. Virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşların morallerini yükseltmek isteyen muhtarlar bir aracın kasasında müzisyenlerle sokak sokak gezdiler. Her sokaktan geçen aracın kasasına asılan ‘Evde Kal Pamukkale’ pankartı ise dikkat çekti. Davul ve zurna sesi duyan vatandaşlar ise meraklı gözlerle balkon ve pencerelere çıkmaları ise gözlerden kaçmadı. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan vatandaşlar kısa süren şaşkınlığın ardından alkış ile ritim tutarak eşlik etti. Bazı vatandaşlar balkonlarda oynarken Kimi vatandaşlar ise sokakta sosyal mesafe kuralına uyarak muhtarlarla oynadılar. Mahallede bir yaşlı vatandaşın canının sıkılmasını muhtara iletmesi üzerine etkinliği başladığını belirten Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar, “Bu etkinliğin amacı evde kalan yaşlılarımızla gençlerimizi eğlendirmek bir nebze olsun mutu etmek. Geçtiğimiz günlerde Pamukkale İlçe Kaymakamlığının bir çalışması vardı. 65 yaş üstü kişilerin çalışması vardı. Çalışmalarını gezdik. 65 yaşında bir amcamız, ‘Çok sıkılıyorum ne yapacağız?’ diye sordu. Bizde böyle bir karar aldık. Şu anda yaşlılarımız eğlensin diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Hem büyükler hem çocuklar için gayet başarılı bir organizasyon olmuş”
Etkinliğin çok başarılı olduğunun altını çizen Yasin Toker, “Bu yapmış olduğu etkinlikten dolayı Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan beye çok teşekkür ederiz. Bizler evlerimizde otururken bu şekilde etkinliğin düzenlenmesi hem büyükler hem çocuklar için gayet başarılı bir organizasyon olmuş. Herkese çok teşekkür ederiz. Türk halkının evde kalmaları için bir müddet daha sabırlı ve iradeli olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

koronavirüsdenizlipamukkaledavul zurna

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