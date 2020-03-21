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'Evde kal' uygulamasına uymayan şahıs kendisini çeken gazetecilere önce küfür etti, sonra bıçak çekti

21 Mart 2020 17:20

Tokat'ta risk grubunda sayılan birçok vatandaş evde kal uyarılarına uymayıp dışarı çıktı. Gazeteciler, Tokat'ta yasağa uyulup uyulmadığına yönelik haber yapmak amacıyla Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan banklarda oturanları görüntüledi. 

Gazeteciler görüntü aldığı sırada, banklarda oturan risk grubundaki bir kişi kameralar kendine dönünce küfür etmeye başladı. Çevredekilerin tepkisine rağmen küfür etmeye devam eden adam ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Küfür etmeye devam eden şahıs kendisine müdahale etmeye çalışan kişiye bıçak çekti. Vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan şahsa polis ekipleri müdahale etti.

Bir türlü sakinleştirilemeyen ve hakaretlerine devam eden şahıs polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına alması ve Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok kurum ve kuruluş vatandaşa evde kal uyarısında bulundu. Riskli grup olarak kabul edilen 65 üstü vatandaşlar için ise özellikle dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı. (

ETİKETLER

tokatkoronavirüssalgınkarantinayasakHüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı

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