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‘Evde Kal’ çağrısına sanatçılardan online konserli destek

23 Mart 2020 09:06

Koronavirüs'le mücadele için ‘Evde Kal’ uyarısının ardından birçok sanatçı sosyal medya hesapları üzerinden online canlı konser düzenlemeye başladı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele için Sağlık Bakanlığı ‘Evde Kal’ çağrısı yapmıştı. Çağrıya uyan vatandaşlar ihtiyaçları olmadığı takdirde sokağa çıkmamaya başladı.

Salgına karşı geliştirilen önlemlere destek veren birçok sanatçı, sosyal medya hesapları üzerinden canlı mini konserler düzenlemeye başladı.

Mustafa Ceceli, Sıla, Soner Sarıkabadayı, Yalın ve Murat Dalkılıç gibi çok sayıda ünlü evlerinden yaptıkları canlı yayınlarla hayranlarıyla buluştu.

Ünlü isimler hayranlarından gelen istekler doğrultusunda sevilen şarkılarını seslendirdi.

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