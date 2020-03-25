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'Evde Kal' ama duyarsız kalma: Her kapının önüne bir kap su bir kap mama

25 Mart 2020 14:31

Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği, sokak hayvanları için ünlü isimlerin de katıldığı bir kampanya başlattı.

'Her kapının önüne bir kap su bir kap mama' sloganıyla yapılan kampanyada yeni tip Koronavirüs nedeniyle yapılan 'evde kal' uygulaması ve karantina sürecinde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. 

Kampanya kapsamında hazırlanan video ile insanların dışarı çıkmaması nedeniyle hayvanların aç kalabileceği ve bu nedenle her kapının önünde bir kap su bir kap mama bırakarak sokakta yaşayan hayvanların aç kalmasının önüne geçilebileceğine dikkat çekiliyor. 

 

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