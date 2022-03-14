Ev satın alırken boş senet imzaladı, 114 bin lira borcu çıktı; ''Çok büyük boşluğuma geldi''

Antalya’da yaşayan turizm çalışanı Yaşar İnce, 2017 yılında ev almaya karar verdi. İnternetten ilanlara bakan İnce, iddiaya göre 1+1 odalı 65 metrekarelik bir ev için 87 bin TL’ye karşı tarafla anlaştı. Birlikte satış için tapuya gidildiğinde İnce karşı tarafa 84 bin 400 lira elden nakit para verdi, kalan 2 bin 600 TL için ise iki ayrı senet yapıldı. Üzerinde herhangi bir tutar belirtilmeyen iki boş senedi de imzalayan İnce, yaklaşık 1 hafta sonra kalan parayı yatırdı. İnce, karşı taraftan senedin birisini aldı, diğerini ise alamadı.

Bu sırada satın aldığı evde başka bir kişinin oturduğunu gören İnce, bir türlü evine giremedi. Evi satın aldığı kişinin hareket ve söylemlerinden şüphelenen İnce, tapusunu aldığı ancak hiç oturamadığı evini 82 bin TL karşılığında başka bir kişiye sattı. Aradan geçen zaman sonra İnce, icradan gelen faizleriyle birlikte 114 bin borcu görünce neye uğradığını şaşırdı. Soluğu mahkemede alan İnce, 3 yıl boyunca hukuk savaşı verdi. Karşı taraf ise evin 140 bin TL karşılığında anlaşıldığını, İnce’nin de 50 bin TL peşin verip, 90 bin TL’yi senet yaptırdığını ve bu tutarı ödemediğini ileri sürdü. Görülen davalar sonucu evi satan kişiler serbest bırakılırken, İnce’nin elinde ise imzasının bulunduğu boş senedi kaldı.