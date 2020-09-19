Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan böyle atladı

Bursa'da ev sahibi ile hırsız evin bahçesinde karşılaştı. Ev sahibi hırsızı kürekle kovaladı. Hırsız duvardan atlayarak kaçtı.

Olay, geçtiğimiz gün Yunuseli Mahallesinde bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi gece evine geldiğinde, içeride ışığın yandığını gördü. Hemen koşarak evin içerisine girdi. Ev sahibinin geldiğini gören hırsız ikinci katta bulunan mutfak camından atlayarak kaçmak isterken bahçede duran ev sahibinin önüne düştü. Ev sahibi ile hırsız göz göze gelirken, ev sahibi yerden aldığı kürekle hırsızı kovalamaya başladı. Hırsız evin duvarına tırmanarak, otların bürüdüğü araziye atlayıp kaçmaya başladı.

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.