Ev emekçisi kadın gözyaşlarıyla anlattı: Yağ almak için komşudan 30 lira aldım, çocuklarıma süt bile alamıyorum

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ev emekçisi kadınlar ile düzenlediği basın toplantısında konuşan ev emekçisi bir kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Çocuklarına yemek yapabilmek için komşusundan 30 TL borç aldığını belirten kadın, "Yağ bile alamıyorum marketten. Nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Çocuklarımız bir şey istiyor alamıyorum. Dün yağ almak için komşudan 30 lira aldım. Süt bile alamıyorum. Bu hükümet artık gitsin başımızdan. Yoksa millet artık gidiyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınlar ile birlikte mutfak ekonomisini konuşmak için saat 13.00'da basın toplatısı düzenledi. Ev emekçisi kadınlar kürsüden yaşadıklarını anlattı.

"Nasıl geçineceğiz bilmiyorum"

Eşinin hamileyken terk ettiğini belirten ev emekçisi kadın konuşmasında şunları söyledi:

"850 TL ile geçiniyorum. Evden atıldım. Bir hayırsever bize ev verdi ama doğalgazımızı ve saatimizi açtıramadık. Bu nedenle de Ufo yakıyoruz. Onu da yakamıyoruz inşaat elektriği dünya kadar. Yağ bile alamıyorum marketten. 16 yaşında bir kızım daha var liseye gidiyor. 3 otobüs değiştiriyor. Nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Çocuklarımız bir şey istiyor alamıyorum. Dün yağ almak için komşudan 30 lira aldım. Çocuklarıma yemek yapmak için. Süt bile alamıyorum. Bu hükümet artık gitsin başımızdan. Yoksa millet artık gidiyor"