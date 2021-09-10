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Ev alma hayaliyle çıktığı yolda otomobilinden de oldu

Aracını sosyal medya üzerinden satılığa çıkaran vatandaş, kendisine ulaşan kişiler tarafından dolandırıldı

10 Eylül 2021 15:09

Antalya'da turizmci bir vatandaş, hayalini kurduğu ev için aracını sosyal medya üzerinden satılığa çıkardı ancak genç adam sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan kişiler tarafından dolandırıldı, aracından da oldu.

arabaotomobil

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