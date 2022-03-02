Eurovision birincisi Ukraynalı şarkıcı: Türkiye'ye klip çekmeye gelecektim, mülteci olarak geldim

Rusya’nın, Ukrayna işgalinin ardından Türkiye’ye sığınan, 2016 Eurovision birincisi, 'Jamala' sahne adıyla tanınan Ukraynalı şarkıcı Susana Camaladinova, “Aslında bu hafta Türkiye’ye ‘Sevdim Seni’ şarkısı klibi için gelecektik, mülteci olarak kaçmak zorunda kaldım” dedi.

Ülkesi Ukrayna’yı 2016'da Eurovision’da temsil ederek, Kırım Tatar ailesinin acı dolu sürgün hikâyesini anlattığı şarkısı, '1944' ile birinci olan Jamala, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından iki çocuğuyla birlikte dün Türkiye’ye sığındı. Jamala, bugün İstanbul 4. Levent’te bir basın toplantısı düzenledi. Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Jamala’ya eşlik etti.

“Anladık ki tüm Ukrayna kuşatılmış"

Ukrayna’yı terk edip Türkiye’ye gelme sürecini anlatan Jamala, şunları söyledi:

“Türkiye’ye hiçbir zaman mülteci olarak geleceğim aklıma gelmezdi. Bir sabah eşim beni bomba sesleriyle uyandırdı. Başta ne yapacağımı bilemedim. Çocuklarımla sığınaklara gittik. Sonra iki kez siren uyarısı geldi ve tekrar sığınaklara indik. Akşam saatlerine doğru anladık ki tüm Ukrayna kuşatılmış, bomba sesleri duyuluyor.

Daha güvenli olan Batı Ukrayna bölgesine kaçmak zorunda kaldık fakat 26 Şubat’ta o şehirde yine bomba seslerine uyandık, havalimanı bombalanıyordu. Sonrası, biz sınıra doğru çıkmaya karar vererek Romanya sınırına geldik. 20 saatte sınıra ulaştığımızda bizi Türkler kurtardı. Samimi dostlar bizi İstanbul’a sağ salim ulaştırdılar. Romanya sınırında da bizi güler yüzle karşılayan insanlara çok teşekkür ederim. Ben hiçbir zaman düşünmedim büyükannemin hikâyesini tekrarlayacağımı.”

"Ülkemde masum insanlar öldürülüyor"

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jamala, eşinin Ukrayna’da kaldığını belirterek, “Ben sesimi duyurmak için geldim. Bu savaş bitmeli. Bunu terörizm olarak algılıyorum. Ülkemde masum insanlar öldürülüyor” dedi.

Türkiye’de ablasının yaşadığını söyleyen Jamala, en yakın zamanda Ukrayna’ya dönmek istediğini belirtti.

"Mülteci olarak kaçmak zorunda kaldım"

Jamala, kendisini güvende hissettiğini ancak ailesi Kırım’da, eşi de Ukrayna’da olduğu için endişeli olduğunu söyledi. Jamala, “Aslında bu hafta Türkiye’ye ‘Sevdim Seni’ şarkısının klipi için gelecektik, mülteci olarak kaçmak zorunda kaldım. Bu korkunç olay hayatımızın tüm planlarını altüst etti” diye konuştu.

Jamala, yaşadıklarını, 20 aylık ve 3 yıl 10 aylık çocuklarına oyunlarla anlattığını belirtti.