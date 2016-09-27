EURO 2016'da saçlarıyla oynayan Ozan Tufan'a Nusret müdahalesi!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla oldukça popüler olan Nusret bu kez Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ozan Tufan'ın saçlarına göz dikti. Avrupa Şampiyonası'nda saçlarıyla oynadığı için Modric'in golüne müdahale edemeyen ve uzun süre gündemden düşmeyen Ozan'ın saçlarına şimdi de Nusret şaka yollu bir göndermede bulundu. Elindeki bıçakla Ozan'ın saçlarını keser gibi yapan Nusret çektiği videoyu instagram hesabından "3 numara yap dedi" notuyla paylaştı. Kısa sürede sosyal medyaya düşen video yüzlerce kez izlendi.