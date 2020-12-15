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Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Etna’da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti

15 Aralık 2020 09:13

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesinin ardından İtalya Ulusal Jeofizik ve Vulkanoloji Enstitüsü’nden (INGV) bir açıklama yapıldı. Enstitüsü, pazar gecesi faaliyete geçen yanardağın güneydoğu kraterinde iki çatlak oluştuğunu ve lavların güney ve güneybatı yönüne doğru aktığını açıkladı. Yanardağdaki patlamaların neden olduğu volkanik küller ise Katanya kentinin çevresindeki bazı kasabalara ulaşırken, patlamalar sabah saatlerine kadar devam etti.

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3330 metre yüksekliğindeki Etna’da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

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İtalyaSicilya AdasıEtna Yanardağıyeniden faaliyete geçtiUlusal Jeofizik ve Vulkanoloji Enstitüsü

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