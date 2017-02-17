Eteğini kaldıran yarışmacıya, Öykü Serter'den uyarı: Çok sevimsiz oluyorsun

İşte Benim Stilim yarışmasında Dilara isimli yarışmacı Aleyna'dan eteğini açmasını istedi. Aleyna Eroğlu da eteğini havaya kaldırıp içindekini gösterdi. TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasında Dilara isimli yarışmacı Aleyna'dan eteğini açmasını istedi. Aleyna Eroğlu da eteğini havaya kaldırıp içindeki ikinci eteği gösterdi. Bu duruma çok gülen Dilara 'bakın çok sevimli değil mi?' derken sunucu Öykü Serter Aleyna'ya döndü ve 'Aleyna yeter çok sevimli olma, çok sevimsiz oluyorsun' dedi.