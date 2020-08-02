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'Esrarengiz bebek' adını verdiler: Sadece bebeğin olduğu bölümün aydınlatması arızalanıyor

02 Ağustos 2020 17:12

İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi kızın katledilmeden önce kesilen saçlarının dikildiği bez bebeğin sergilendiği vitrinin aydınlatma sistemi bir türlü tamir edilemiyor. Durum karşısında çaresiz kalan müze görevlileri, bez bebeğe "esrarengiz bebek" ismini verdi.

 

İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1941 yılında 'Auschwitz' toplama kampında kimliği belirsiz Yahudi kızın katledilmeden önce kesilen saçlarının dikildiği, 79 yıllık bez bebeğin içinde sergilendiği vitrinin aydınlatma sistemi arıza yapınca, elektrik tesisatı yenilendi. Buna rağmen arıza devam etti. Müze görevlileri de bebeğe, "esrarengiz bebek" adını verdi.

Kepez Belediyesi'nce 2017'de Dokumapark alanında hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, sergilenen oyuncak ve eserlerle her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün oyuncaklarının da yer aldığı müzede 13 binin üzerinde oyuncak ve eser yer alıyor. 16 Avrupa ülkesi ile Anadolu'nun dört bir yanından getirilen oyuncaklar arasında en ilgi çekeni ise gerçek saça sahip bez bebek. Bebek, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'daki toplama kampı 'Auschwitz'e esir olarak getirilen Yahudi kız çocuğunun kesilen saçlarını taşıyor. Küratörün özel sergisinden alınarak müzeye getirirken bebek, özel bölmede sergileniyor.

Anadolu Oyuncak Müzesi Müdürü Emrah Ünlüsoy, Almanya'daki Yahudi STK'larından temsilciler ile akademisyenlerden oluşan bir grubun müzeye gelerek, saçlardan DNA örneği aldığını söyledi. DNA örneğinden kız çocuğunun geçmişine ulaşılmasının amaçlandığını kaydeden Ünlüsoy, kendilerine sonuçla ilgili henüz bir bilgi gelmediğini ifade etti.

Hikayesini duyan herkesin müzeye gelerek, bez bebeği görmek istediğini anlatan Emrah Ünlüsoy, ilgiden memnun olduklarını söyledi. Bebeğin bakımının düzenli aralıklarla yapıldığını belirten Ünlüsoy, 1 yılı aşkın süredir ilginç bir olaya tanıklık ettiklerini de vurguladı. Ünlüsoy, "Bebeğin bulunduğu vitrinin aydınlatılmasında sık sık arıza yaşandı. Biz de elektrik aksamından sigortalarına kadar her şeyi yeniledik ama sorun devam ediyor. Sadece bebeğin olduğu bölümün aydınlatması arızalanıyor. Bunu bebeğin yaşadığı karanlık, üzücü geçmişine bağlıyoruz. Bu nedenle bebekten artık 'esrarengiz bebek' olarak bahsediliyor" dedi.

Auschwitz toplama kampı

Naziler tarafından Polonya'nın Krakow şehrinde kurulan en büyük toplama kampı olan Auschwitz'e Sovyet Sosyalist ve Alman polisinin, 1940 ve 1945 yılları arasında en az 1,3 milyon kişiyi gönderdiği tahmin ediliyor. Kampa gönderilen 1,1 milyon kişinin bu süreçte öldürüldüğü değerlendiriliyor.

 

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