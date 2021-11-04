Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun'un son görüntüleri ortaya çıktı

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinde, 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren ve gözaltına alınan arkadaşları Dilan Civelek ile Furkan Gürgil, kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da geceyi evde geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Dilan Civelek ile Furkan Gürgil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esra Hankulu ve onu kasten öldürmekten yargılanacak olan Ümitcan Uygun'un olay gecesine dair yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Esra Hankulu'nun eve girdiği görülüyor. Yanında ise o gece Esra Hankulu ile evde olan Dilan Civelek bulunuyor. Onlar içeri girdikten kısa bir süre sonra Ümitcan Uygun evin olduğu bölgeye geliyor. Ümitcan Uygun'un yanında Furkan Gürgil bulunuyor.

Gece yarısına doğru Ümitcan Uygun ve Furkan Gürgil evden ayrılıyorlar. Görüntülerde 2 isim sokağın başına doğru gidiyorlar ve orada bekliyorlar ve bir taksi çağırıyorlar. Onlar taksiciyle konuşurken evden 2 kişi çıkıyor. Onlar da Esra Hankulu ve Dilan Civelek.

Görüntüler incelendiğin Esra Hankulu'nun yürüyüşünde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Esra'nın herhangi bir hareketinde aksaklık yaşanmıyor ve sağlıklı şekilde taksinin olduğu yere doğru gidiyor.

Esra Hankulu'nun 3 Ağustos’ta evindeki şüpheli ölümüne ilişkin iddianame Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hankulu'nu öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un "ağırlaştırılmış müebbet", iki sanığın ise "suç delillerini gizlemekten" 5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.