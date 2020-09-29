Esra Erol: Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde, başka bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum

Komşusundan hamile kalan ve çocuğun babası açıklanınca sevinç gösterisi yapan Esra Karakuş olayı sosyal medyada vatandaşların tepkisine yol açtı. Esra Erol da sosyal medyadaki olumsuz eleştirilere tepki gösterdi.

Esra Erol, 'kendisine ve 4. sezonda ekranda olan programına haksızlık yapıldığını, bazı çevrelerin kendisi üzerinden farklı hedefleri olduğunu, 3 saniyelik görüntüyle yargılanmayı hak etmediğini' söyledi.

Erol şunları söyledi;

"Sosyal medyada 3 saniyelik bir görüntüyle sistematik bir şekilde şahsıma saldırı yapıldı. Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde, başka bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum. Bu olay 3 saniye değil. Günlerce araştırma yaptık."

Ne olmuştu?

Esra Erol’da programında geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. DNA testi sonucu kızının eşinden değil 28 yaş büyük komşularından olduğunun ispatlanması sonrası Esra Karakuş’ın sevinci kullanıcılar tarafından tepki çekerken bunu ekranlara taşıyan Esra Erol’a da tepki yağmıştı.

RTÜK, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan çok sayıda şikayet alan Esra Erol'un programına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" denildi.

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