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Esra Erol'da oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynana tepki çekti

27 Ekim 2021 15:17

Esra Erol'un sunduğu programda, oğlu Emrullah'ı gelininden ayırmak isteyen Hatice isimli vatandaş, "Oğlumu ben doğurdum, o benim" sözleriyle izleyicilerin tepkisini çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynana tepki çekti. Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde Hatice Hanım, kendi rızası dışında evlilik yaptığı oğlu ve geliniyle karşı karşıya geldi. Hatice Hanım'ın tüm ısrarlara rağmen oğluyla barışmaması ve onu karısından ayıracağını söylemesi büyük tepki çekti. Esra Erol, Hatice Hanım'a oğlunu kendi haline bırakmasını, bunun daha doğru bir yöntem olduğunu ifade etti ancak Hatice Hanım, Esra Erol'a "Oğlumu ben doğurdum, o benim!" yanıtını verdi. Hatice Hanım'ın bu sözleri karşısında sakinliğini koruyamayan Esra Erol "Doğurdun bitti. Bizim çocuklarımız değil bunlar! Biz onları dünyaya getirdikten sonra artık bireyler" diyerek sitem etti.

"Onlar artık benim değiller"

Esra Erol sözlerine "2 tane evladım var. Allah güzel günlerini nasip etsin. Doğurdum, sorumluluklarımı anne olarak yerine getiriyorum. İyi yetiştiriyorum, eğitmeye çalışıyorum, değer yargıları öğretiyorum ama o çocuklar artık benim değil. Ben sadece bu toplumda iyi bir insan olmaları için elinden geleni yapan bir anneyim. Sadece sorumluyum. Onlar artık benim değiller. Onların kendi hayatları. Bırakın şu çocukları ya!" cümleleriyle devam etti. Esra Erol bu sözleriyle seyircisinden alkış aldı.

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