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Canlı yayında kadına şiddet; eski eşinin boğazına yapışan konuğu set ekibi durdurdu

21 Nisan 2022 12:09

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının dünkü canlı yayınında aldatılma iddiaları nedeniyle boşanan ve canlı yayında yüzleşen eski eşler arasında yaşanan tartışma şiddetle sonuçlandı. 

Tartışmanın karşılıklı hakaretlerle devam ettiği sırada, yerinden koşarak Nurgül'e saldıran Adil isimli konuk, eski eşini darbetti.

Canlı yayında Nurgül'ün boğazına yapışarak yere düşüren Adil, set ekibi tarafından durduruldu. O esnada da programa reklam arası verildi.

Esra Erol'daNurgül adiltartışmakavgaCanlı yayında kadın şiddet

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