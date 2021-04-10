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Oyuncu Esra Dermancıoğlu: Aldatma konusunun Türkiye'de drama haline getirilmesi sinirime dokunuyor

"Travmayı iyi bir şeye çevirmediğin noktada hiçbir işe yaramıyor"

10 Nisan 2021 12:18

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalı 'Gör Beni'ye konuk oldu. İlişkiler üzerine konuşan Dermancıoğlu, Türkiye'de aldatma konusunun bir drama haline getirildiğini söyledi. Eşlerin başkalarıyla birlikte olma isteğini de konuşabilmeleri gerektiğini savunan Dermancıoğlu, "İletşim yok Türkiye'de çok az iletişiyoruz" dedi. 

Türkiye'de ilişkilerde iletişimsizlik probleminin olduğunu söyleyen Dermancıoğlu, "Mesela bir erkek rahatlıkla bir kadına gidip 'benim canım başka kadınları çekiyor biz bunu nasıl hallederiz' dese... Bunu bir çift bu kadar rahat bu kadar özgür konuşabilir mi? Konuşamadığı için adam-kadın bir noktada aldatma arkadan iş çevirme... Sonrada vay sen bana bunları nasıl yaptın" diye konuştu. 

Dermancıoğlu, Çağlayan'ın "Eşiniz gelip size bunu söyleseydi sizin tepkiniz ne olurdu?" diye sordu. Dermancıoğlu, sorunun üzerinde eşinin kendisine bunu söylediğini belirterek o anları anlattı. 

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