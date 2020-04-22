ESP, tüm işçilere '1 Mayıs'ta ücretli izin talebiyle grev çağrısı' yaptı: 'Yaşam grevini yükseltmeye çağırıyoruz'

İstanbul'da Haramidere Sanayi Sitesi önünde basın açıklaması yapan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), işçileri 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ücretli izin talebiyle greve çağırdı. Açıklamada, "Herkesi bulunduğu yerde 1 Mayıs'ı kutlamaya, mücadeleyi yükseltmeye, ücretli izin talebini haykırmaya, yaşam grevini yükseltmeye çağırıyoruz" denildi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Haramidere Sanayi Sitesi önünde işçileri 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ücretli izin talebiyle greve çağırdı. "Ücretli izin için grev, yaşamak için sosyalizm, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açıldı.

ESP İstanbul İl Yöneticisi Mustafa Naci Toper, "Bugün Haramidere Sanayi Sitesi önündeyiz. Haramidere işçi mezarlığı olarak biliniyor. İktidar televizyonlarda 'evde kal' çağrısı yapıyor. Ama gördüğünüz gibi Haramidere bölgesinde çok sayıda şirket üretime devam ediyor. İşçiler yeni tip Koronavirüs riskine rağmen çalışıyor" ifadesini kullandı.

"Patronların, AKP-MHP iktidarının ayakta kalabilmesi için işçileri ve emekçileri ölüme sürüklediğini" diyen Toper, "Ezilenlerin Sosyalist Partisi olarak İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanında işçilerin ve emekçilerin ücretli izin hakkını ve taleplerini dile getirmek için sokaklardayız. Önümüz 1 Mayıs, işçi ve emekçilerin haklı talepleri daha da büyüyecek. 1 Mayıs'ta ücretli izin talebimizi daha arttıracağız. Bugün burada ücretli izin talebini haykırırken tüm işçi ve emekçilerin mücadele günü olan 1 Mayıslarını da kutluyoruz. Herkesi bulunduğu her yerde 1 Mayıs'ı kutlamaya, mücadeleyi yükseltmeye, ücretli izin talebini haykırmaya, işçileri 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ücretli izin talebiyle greve çağırdı. işçileri 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ücretli izin talebiyle greve çağırdı. işçileri 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ücretli izin talebiyle greve çağırdı. " diye konuştu.