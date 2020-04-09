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ESP: Evlerdeki açlık, iş yerlerindeki salgın büyüdü; bu süreçte işçi ve emekçilerden vergi alınmasın

09 Nisan 2020 19:23

Beşiktaş'ta Vergi dairesi önünde basın açıklaması yaptı. ESP PM üyesi Mustafa Naci Toper, yeni tip Koronavirüs günlerinde vatandaşların yoksulluğunun arttığını söyledi ve "Bu süreçte işçilerden, emekçilerden değil patronlardan vergi alınsın. Patronların silinen vergi borçları geri döndürülsün. Onlardan vergi alınmaya devam edilsin" dedi.

"Şirketlerin vergi borçları siliniyor. Ama işçilerden, emekçilerden vergiler alınıyor" diyen Toper, "Bu süreç devam ederken de işçi ve emekçilerden vergi alınmasın çünkü evlerimizdeki açlık ve iş yerlerindeki salgın büyüyor. İktidar, halk sağlığından ve bütçesinden yana değil sermayedarların ayakta kalması için önlem alıyor. Bizlerde işçiler ve emekçilerden vergi alınmaması gerektiğini yineliyoruz" diye konuştu. 

 

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