ESP'den Koronavirüs günlerinde AVM'lerin açılmasına tepki; işçilere 'birlikte mücadele' çağrısı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul'da bir AVM önünde yaptığı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde AVM'lerin açılmasını eleştirdi.

"2 ayı geride bıraktık. Bu iki ay biz yoksul milyonlara şunu gösterdi; zenginler evlerinde korundu, onların sermayesi için bizleri salgının ve açlığın pençesine attılar. Normalleşme adı altında ilk olarak AVM’leri açtılar. Neden?" sorusuna sorulan açıklamada, "Cevabını biz verelim; yine her zaman yaptıkları gibi şirketleri kurtarmaya çalışıyorlar. Sadece basit bir soru soruyoruz; parklar, sahil yolları, piknik alanları halen kapalı iken AVM’ler neden açıldı. Sadece ilk günde 1.5 milyon kişi AVM’lere gitti. AVM çalışanlarının yaşamı neden tehlikeye atılıyor. Bir AVM çalışanı bizlere diyor ki 'hakkımı helal etmiyorum', bir AVM çalışanı bizlere diyor ki 'binlerce insanın gelip gittiği bir yerden sonra nasıl annemin yanına gideceğim.' AVM’lere gelen insanların sağlığını nasıl koruyacaksınız" denildi.

Açıklamada, Koronavirüs günlerinde çalışan tüm işçilere 'birlikte mücadele' mesajı verildi.