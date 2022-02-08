Esnaftan zamlı elektrik faturasına mumlu tepki; "İnsanca yaşayamıyoruz, feryat ediyoruz artık"

Mersin’de geçtiğimiz ay 500 TL gelen elektrik faturasının bu ay bin 350 TL gelmesine tepki gösteren esnaf Ahmet Tozlu, iş yerindeki aydınlatmayı mumla yaparak zamlara tepki gösterdi. Tozlu, mumlu aydınlatma hakkında "Gerçekten şu andaki giderlerden dolayı zor durumdayız. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu da şaşkınlığın ifadesi. İnsanca yaşayamıyoruz, feryat ediyoruz artık" dedi.

Esnaf Ahmet Tozlu, zamlı elektrik faturasından sonra giyim mağazasının aydınlatmasını raflara koyduğu mumlarla yaptı. Gelen müşterilere Tozlu durumu "Kusura bakmayın, elektrikten dolayı hizmet veremiyoruz. Mumlu satışlarımız başladı. Artık beraber idare edeceğiz. Gerçekten şu andaki giderlerden dolayı zor durumdayız. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu da şaşkınlığın ifadesi" sözleriyle açıkladı.

"İnsanca yaşayamıyoruz, feryat ediyoruz artık"

Esnaf Tozlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Olağanüstü, anormal zamlardan dolayı biz böyle bir şeyi hiç beklemiyorduk. 61 yaşındayım hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Bu mumlu satışa devam edeceğiz. Esnafların hepsi bu konuda muzdarip. Artık kafaların kumdan çıkma zamanı. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yaşayamıyoruz. Feryat ediyoruz artık. Giderimiz çok arttı. Bin 350 TL faturayı ödeyecek durumumuz yok. Sesimizi duysunlar. Herhalde bu artık yeni çağın bize getirdiği en güzel olanak olarak sunulacak."

"İlk defa karşılaştım şaka gibi"

Mağazaya gelen bir müşteri ise, mumlu aydınlatma hakkında "İlk defa karşılaştım şaka gibi. Mumla satış yapıyorlar. Bizim için aynı şey geçerli. Biz de evde, elektrikli soba, klima yakamıyoruz. Kat Kat giyiniyorum üstümü ki üşümeyelim. Zaten bir emekli maaşı alıyorum. Elektrik faturası 100-150 TL geliyordu. Üst komşuma bin TL elektrik faturası gelmiş. Biz elektrik, su faturası yatıracağız e yemeyelim mi? Vitrin seyredelim lokantalarda yemek yemeyelim. Sadece devlete futa ödeyelim" diye konuştu.

Başka bir müşteri ise "Her şeyin bu kadar zamlandığını hiç görmemiştim. İş yerleri de artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Biz halk olarak evlerdeki faturaları nasıl ödeyeceğiz diye iş yerleri nasıl ödeyeceğini düşünüyorlar ve haklılar bu uygulamaya geçmekle" diyerek zamlara tepkisini gösterdi.