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Esnaftan 'market' genelgesine tepki: Bu adam başımızdan gidene kadar bize yaşamak haram

"Her gün böyle yaşamaktansa ne olacaksa olsun"

04 Mayıs 2021 20:53

İstanbul'da bir esnaf, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘market tedbirleri’ genelgesine tepki gösterdi. Esnaf, "Bu adam başımızdan gidene kadar bize yaşamak haram" dedi. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘market tedbirleri’ genelgesinde, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği açıklandı. Kararın ardından TELE1’e konuşan ve bakkal işleten bir esnaf, şunları söyledi;

"Her gün böyle yaşamaktansa ne olacaksa olsun"

“İstedikleri şey aç kalalım, kira veremeyelim. Bana diyor ki, kibrit yasak, çakmak yasak, kalem yasak. Ben ne satacağım markette ya? Bu adam başımızdan gidene kadar bize her şey yasak. Her gün böyle yaşamaktansa ne olacaksa olsun. Böyle devam edemeyiz, eleman çalıştıramıyorum, maaş veremiyorum. Kiram faturam geliyor ödeyemiyorum. Çekmediğim kalmadı, sömürdü bizi.”

Kaynak: TELE1

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