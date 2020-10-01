Esnaftan Koronavirüs denetimini yapan Kahramanmaraş Valisi'ni güldüren sözler: Bana yetki verirseniz...

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni tip Koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında Vali Coşkun'un pandemi kurallarına uyup uyulmadığını sorduğu bir esnaf, kendisinin uyduğunu ancak bazı kişilerin uymadığını belirterek, "Bana yetki verseniz uymayanların gırtlağına sarılacağım" dedi. Esnafın bu sözlerine gülen Vali Coşkun, esnafa gırtlağa sarılmadan güzel konuşarak uyarmasını söyledi.

Denetimler sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Coşkun, vatandaşların çoğunluğunun tedbirlere uyduğunu belirterek, "Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda bütün Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de bizler, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve diğer ilgili kurumlarımız sahada işletmelerimizi, vatandaşlarımızı ziyaret ederek pandemi döneminde almış oldukları tedbirleri yerinde görmeye çalışıyoruz. İşletmelerimiz, esnafımız mümkün olduğunca bakanlığımızın belirlemiş olduğu tedbirlere uymaya çalışıyorlar ve onlardan aldığımız bilgilere göre de vatandaşlarımızın genelde bu konuda duyarlı olduklarını, alışverişe geldikleri zaman mutlaka hassasiyet gösterdiklerini söylüyorlar. Biz de tabii bunları duymaktan memnun olduk" diye konuştu.