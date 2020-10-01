T24 LogoT24 Logo
Haberler

Esnaftan Koronavirüs denetimini yapan Kahramanmaraş Valisi'ni güldüren sözler: Bana yetki verirseniz...

"Bana yetki verseniz uymayanların gırtlağına sarılacağım"

01 Ekim 2020 17:52

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni tip Koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında Vali Coşkun'un pandemi kurallarına uyup uyulmadığını sorduğu bir esnaf, kendisinin uyduğunu ancak bazı kişilerin uymadığını belirterek, "Bana yetki verseniz uymayanların gırtlağına sarılacağım" dedi. Esnafın bu sözlerine gülen Vali Coşkun, esnafa gırtlağa sarılmadan güzel konuşarak uyarmasını söyledi.

Denetimler sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Coşkun, vatandaşların çoğunluğunun tedbirlere uyduğunu belirterek, "Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda bütün Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de bizler, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve diğer ilgili kurumlarımız sahada işletmelerimizi, vatandaşlarımızı ziyaret ederek pandemi döneminde almış oldukları tedbirleri yerinde görmeye çalışıyoruz. İşletmelerimiz, esnafımız mümkün olduğunca bakanlığımızın belirlemiş olduğu tedbirlere uymaya çalışıyorlar ve onlardan aldığımız bilgilere göre de vatandaşlarımızın genelde bu konuda duyarlı olduklarını, alışverişe geldikleri zaman mutlaka hassasiyet gösterdiklerini söylüyorlar. Biz de tabii bunları duymaktan memnun olduk" diye konuştu.

ETİKETLER

kahramanmaraşvaligüldürenyetkiesnafvatandaşmaraşkoronadenetimÖmer Faruk Coşkun

Diğer Videolar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na açılan soruşturmaya yönelik açıklama

Gazeteci Müyesser Yıldız: Kendini suçla deselerdi, bundan daha iyi bir suçlama çıkarırdım

Yeniköylülere soruldu; Kanal İstanbul nedir?

Türk Tıbbi Onkooji Derneği'nin 'Adım Adım Umuda' belgeseli gösterimde; “Kanser benim ecelim değil" 

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Kasım 2020

Ahmet Kaya'nın seslendirdiği Şafak Türküsü şiirinin şairi Nevzat Çelik anlattı: Kitabımı yayımlandıktan 1.5 sene sonra görebildim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

4 çocuğun sokakta 'ekonomi' tartışması, sosyal medyanın gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mahfi Eğilmez yazdı: Fed bu kadar para bastı da niçin...

İBB’den Covid-19 raporu: İşte İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakalarının ‘en...

Kenan İmirzalıoğlu: Birçok Batı ülkesinin durumuna düşmememizin sebebi sağlık alanındaki...

İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı; salgına karşı ek kısıtlayıcı tedbirler masada...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

4 çocuğun sokakta 'ekonomi' tartışması, sosyal medyanın gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24