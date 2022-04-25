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Esnaftan Bakan Karaismailoğlu’na: Siz buralara gelir miydiniz?

"Dünya karışık, biz de inşallah düzelteceğiz”

25 Nisan 2022 10:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bir züccaciyeci, Karaismailoğlu’na, “Siz buralara gelir miydiniz” diye sordu. Tuzlucalı bir bakkal ise “Valla yaramazlık var biraz, zor ama inşallah düzelir. Ekonomik olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. İş yapamıyoruz” dedi. Karaismaoğlu ise “Dünya karışık, biz de inşallah düzelteceğiz” yanıtını verdi.

Adil Karaismailoğlu, Tuzluca’da esnafı ziyaret ederek ramazanlarını ve yaklaşan bayramlarını kutladı. Bir züccaciyeci, karşısında Karaismailoğlu’nu görünce, “Siz buralara gelir miydiniz” diye sordu. Karaismailoğlu’nun yanıtı ise “Geliriz, ne demek” oldu.

Karaismailoğlu da “Düzelecek, hiç endişeniz olmasın” diye karşılık verdi. Tuzlucalı bakkal, bunun üzerine, “Yani var, ekonomik olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. İş yapamıyoruz” dedi. Karaismailoğlu, “Dünya karışık, biz de inşallah düzelteceğiz” diye konuştu.

Adil KaraismailoğluTuzlucabakkalDünyaekonomiesnaf

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