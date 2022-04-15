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Esnaftan Babacan'a: Beraber olun, ne yapıyorsanız yapın, kurtarın bizi

"Seçimi kazanmazsanız bu ülkeyi terk edeceğim"

15 Nisan 2022 19:39

Bursa'da DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a dert yanan taksici esnafı, "Beraber olun, ne yapıyorsanız yapın, kurtarın bizi. Herkes gırtlağa kadar borçta. Seçimi kazanmazsanız bu ülkeyi terk edeceğim" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iftar programına katılmak için gittiği Bursa'da taksici esnafıyla buluştu. Babacan'a derdini anlatan ve hayat pahalılığından şikayetçi olan taksi esnafı “TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 50'lerde, biz yüzde 130 enflasyon veriyoruz” dedi.

Ali Babacan, Bursa'da taksi esnafının dertlerini dinledi. Babacan'a fiyatlara gelen aşırı zamlardan dert yanan taksi esnafı “4 ay önce 5 kilo şeker aldım 26 TL'ye, şekerim bitti gittim tekrar aldım 59 TL'ye, 3 gün sonra baktım şekerin kilosu 17,90 TL. Dolar böyle artmamış. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun fiyatlarla hiç alakası yok. TÜİK yüzde 50'den açıklıyor, biz yüzde 130 enflasyon veriyoruz. Beraber olun, ne yapıyorsanız yapın, kurtarın bizi. Herkes gırtlağa kadar borçta” dedi.

Babacan ise “Dışarıdan bakınca varlığını görüyorsun, arabası var ama belki daha fazla borcu” şeklinde yanıt verdi.

Taksici esnafının, “Seçimi kazanmazsanız bu ülkeyi terk edeceğim” sözü üzerine Babacan, “İki günde ikinci kişiden bu sözleri duyuyorum, ‘eğer bu seçimde yol kazası olursa biz başka ülkelere gideceğiz’ diyorlar” dedi.

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