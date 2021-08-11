İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Sivas'ta esnaf ziyareti sırasında "Evini geçindirebiliyor musun" diye sorduğu bir esnaf, "Karnımızı doyurup ekmek götürebiliyorsak başka bir şey istemiyoruz" yanıtını verdi.

Meral Akşener, Sivas’ta esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Akşener ile esnaf arasındaki diyaloglar şöyle:

"Siftah etmedik"

Akşener: İşler nasıl?

Berber: Şükürler olsun şu anda. Hamdolsun. Yapacak bir şeyimiz yok yani.

Akşener: Nasıl yapacak bir şeyimiz yok.

Berber: Pandemiden dolayı.

Akşener: Sabahtan beri kaç müşterin geldi?

Berber: Şu anda siftah etmedik başkanım.

Akşener: Kira mı burası?

Berber: Evet kira. Kirayı ödemekte çok güçlük çekiyoruz.

"Sabahtan beri bir dürüm sattım"

Akşener: Durum nasıl? Müşterilerin alım gücü ne durumda?

Çiğköfteci: Alım gücü zayıf, çok zayıf yani devlette çalışanlar biraz daha iyi. Onun haricindekiler çok sıkıntıda.

Akşener: Kaç tane şey (dürüm) sattın?

Çiğköfteci: Sabahtan beri bir tane dürüm sattım.

"Krediyle döndürüyoruz"

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: İdare ediyor şu an.

Akşener: Alım gücü nasıl?

Esnaf: Müşteriler iki alacaksa bir alıyor, o şekilde gidiyor.

Akşener: Dönüyor mu sistem?

Esnaf: Faizle, krediyle, kartlarla o şekilde döndürüyoruz yani.

"Ekmek götürebiliyorsak başka bir şey istemiyoruz"

Akşener: Mesela pandemi öncesinde (işler) nasıldı, pandemi sonrası nasıl?

Pastaneci: Ham madde nasıl oluyorsa bir ay aldığımızı ikinci bir aya alamıyoruz. Pandemiden önceki aldığımız hammadde, yani üçüncü aydaki hammaddenin fiyatı, Ramazan’dan önceki aldığımız yağın fiyatı şu anda 2 katına çıkabilir mi? Nasıl oluyor bu?

Akşener: Geçindirebiliyor musun evini?

Pastaneci: Karnımızı doyurup ekmek götürebiliyorsak başka bir şey istemiyoruz. Baklavayı 40 liraya satıyoruz. Ben bayramdan önce 205 liraya aldığım ayçiçeği baklava yağını şu anda 275 lira artı KDV’ye alıyorum. Baklava, 205’ken (lira) de 40 liraydı, 275 artı KDV’yken de 40 lira.