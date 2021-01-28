Esnaftan Akşener’e: "Hoş geldiniz ama ceplerimiz boş"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretine Sakarya'da devam etti. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle Cumartesi ve Pazar çalışamayan esnaf tepkisini "Zincir marketler gıda harici her şeyi satıyor ve haftanın 7 günü satıyor. Artık buna dayanamıyoruz" sözleriyle anlattı. Bir esnaf ile Akşener arasındaki diyalog şöyle:
"Ceplerimiz boş"
Esnaf: Meral hanım merhaba, ben Süleyman Demirel.
Akşener: Ay ne güzel. Harika.
Esnaf: Hoş geldiniz, ama ceplerimiz boş.
Akşener: Öyle değil mi
Esnaf: Sayın Cumhurbaşkanımız esnafa vermiş olduğu krediyi 6 ay erteledi. Merak ediyorum, 6 ay içerisinde olan faiz oranı bir dahaki ödemede yansıyacak mı?
"Artık buna dayanamıyoruz"
Kısıtlamalar nedeniyle hafta sonları dükkanını kapatmak zorunda kalan başka bir esnaf ise derdini şöyle dile getirdi:
Esnaf: Zincir marketler gıda harici her şeyi satıyor ve haftanın 7 günü satıyor. Artık buna dayanamıyoruz.
Akşener: Cumartesi, Pazar kapalılar. Ben bildiğimi zannediyordum. Başladım ya sizi gezmeye kardeşim, derya. Ekonomiyi sizinle öğrendim.
Esnaf: 2 milyon 100 bin kayıtlı esnaf var Türkiye’de, dolaylı 8 milyon aileyi ilgilendiriyor. Şu sırada telefoncu, züccaciyeci, giyimci, kozmetikçi onun yanında manav hepsini etkiliyor, karşıdaki market. Haftanın 7 günü ürün satıyor.
Akşener: Siftah yaptınız mı?
Esnaf: Yaptık çok şükür, eski esnafımız ama durum hiç iyi değil.