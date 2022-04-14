Esnaftan Akşener'e: Artık bize İskandinav ülkelerindeki gibi kadın bir başbakan gelsin istiyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bursa Yenişehir’de dinlediği bir esnaf; “2 yıldan beri boşa kürek çekiyoruz. Sermayemiz biraz vardı ama götürecek vaziyet kalmadı artık. Benim 7 personelim vardı 4’e düşürdük. Kendi mülkümüz olmasa kirayla götürmek zorunda kalsak yandık demektir. Bugünkü fiyat yarını, yarının fiyatı diğer günü tutmuyor, ben böyle bir şey görmedim. Artık bize İskandinav ülkelerindeki gibi kadın bir başbakan gelsin istiyorum” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa’nın İnegöl ilçesini ziyaret ettikten sonra geçimini tarımla sağlayan Yenişehir’e geldi. Akşener, Yenişehir’de yurttaşlarla sohbet etti, esnafın derdini dinledi. Akşener girdiği bir kuyumcuya şu soruyu yöneltti:

“Kuyumcuların hepsini zengin zannederiz, değil mi algı itibariyle söylüyorum, pandemide alım güçleri düştü esnaf acı çekti, dolar indi çıktı derken neler öğreniyoruz. Siirt’te bir kuyumcu düğünlerde kiralık takı verdiklerini söyledi, İstanbul’da bir kuyumcu 1974’te basılmış çeyreklerini bozduruyor insanlar diyor. Şimdi bir kısmı da diyor ki ‘Buradan bizden alıyor kredi kartıyla sonra onu nakit paraya çeviriyor’ burada durum nasıl?”

Kuyumcu, “Yenişehir’de ekonomi tarıma dayalı olduğu için yazın çiftçinin mahsulü iyi olursa işler daha iyi oluyor. Biz de bekliyoruz yaz gelsin de para kazanalım diye” yanıtını verdi. Akşener’in bugün kaç müşteriniz oldu sorusuna esnaf “1 kişi” yanıtını verdi. Akşener esnafa evlilik yüzüğünü de tarttırdı. Esnaf yüzün değer fiyatının 3 bin 300 lira olduğunu söyledi. Akşener’in bu fiyata şaşırarak tepki gösterdi ve “İyiymiş” diye cevap verdi. Kuyumcu da "Beyfendi güzel bir yüzük almış" dedi.

Akşener bir hırdavat dükkanını işleten esnafa “İşler nasıl” diye sorması üzerine şu yanıtı aldı:

“İki yıldan beri boşa kürek çekiyoruz. Sermayemiz biraz vardı ama götürecek vaziyet kalmadı artık. Benim 7 personelim vardı 4’e düşürdük. Kendi mülkümüz olmasa kirayla götürmek zorunda kalsak yandık demektir. Bugünkü fiyat yarını, yarının fiyatı diğer günü tutmuyor, ben böyle bir şey görmedim. Artık bize İskandinav ülkelerindeki gibi kadın bir başbakan gelsin artık ben bunu istiyorum. Başka bir şey diyemiyorum.”

Esnaf annesinin öğretmen okulu mezunu olduğunu söyleyince Akşener, “Ben de öğretmen okulu mezunuyum. Ablama hürmetlerimi iletin onun hiç utanmamasını sağlayacağım. Allah beni utandırmasın utandırmamak için çalışacağım” dedi.

Akşener bir kuruyemişçiyi de ziyaret etti. Esnaf, “Gelirler giderlerimizi karşılamıyor. Kar marjımız düşüyor dolar yükseldikçe, ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi. Akşener’in “Biraz önce bana (ilçe) başkan dedi ki baldızı 34 yılın sonunda emekli olmuş 214 bin lira emekli ikramiyesi almış. Ne ev alınır, araba bile alınmaz. Geçmişte o beğenmedikleri eski Türkiye’de bu paraya bir ev alınabilirdi” demesi üzerine esnaf, “15 yıldan beri borçlanıyoruz, çalışıyorken batıyor durumuna geldik” karşılığını verdi.

Esnaf kese kağıdını göstererek “Şunun biz kilosunu 4 liraya alıyorduk şu anda 30 lira” diye dert yandı. Yine esnaf elektrik fiyatlarından da şikayet ederek “Buraya 500 lira geliyordu şimdi 2 bin 500 lira geliyor” dedi. Başka bir esnaf ise Akşener’e hitaben “Artık şu ucube sistemden bir an önce kurtulalım” diye seslendi.

Kaynak: ANKA