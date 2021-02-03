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Esnaflardan basın açıklaması: Bu ülkenin bel kemiği küçük esnaftır, Ağaoğlu, Cengiz Holdingler değil

03 Şubat 2021 17:45

İstanbul'da pandemi tedbirleri kapsamında dükkanlarının kapanmasının ardından geçinemediklerini söyleyen esnaflar bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı.

"Ticaret yapmak istemiyoruz, ayakta kalmak istiyoruz" pankartları taşıyan esnaflar, Koronavirüs tedbirlerinin büyük sermaye şirketleri için geçerli sayılmadığına ve fabrikaların çalışmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Esnaftan vergiler alınmaya devam ediyor. Küçük büyük bütün esnafa yönelik bu uygulamalar adaletsizliktir. Bunu kabul etmiyoruz. Hükümet esnafa herhangi bir destek vermediği gibi vergilerinden de vazgeçmiyor" denildi. 

"Bu ülkenin bel kemiği küçük esnaftır, Cengiz Holdingler değildir" denilen açıklamanın devamında esnafın taleplerine bir an önce ses verilmesini ve gerçekçi bir çözüm üretilmesini belirten esnaflar, "Bir kez daha yüksek sesle sesleniyoruz ki esnaf batıyor. Esnaf ticaret yapmaktan vazgeçti ayakta kalmanı mücadelesini vermeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

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