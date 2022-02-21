Esnafla diyaloğunu paylaşan Akşener iktidara seslendi: Bu milletin gerçekleriyle yüzleşin artık!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Erdemli ilçesinde esnafı ziyaret etti. Esnafya aralarında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, iktidara seslenerek "Bu milletin gerçekleriyle yüzleşin artık!" dedi.

Ailecek işlettikleri dükkana rağmen geçinemediğini söyleyen esnafla diyaloğunu paylaşana Akşener, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"Oturduğu koltuktan mangalda kül bırakmayan sayın Erdoğan ne diyordu? "Hiçbir insanımızı gelecek endişesine sürüklemedik." Bakın bakalım; Erdemli'de ailecek çalışan bir esnaf dükkânında; ne dertler, ne endişeler, ne çaresizlikler var... Bu milletin gerçekleriyle yüzleşin artık!"