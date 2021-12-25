Esnafın dolar övgüsünün ardından Bakan Karaismailoğlu: Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde esnafın ‘Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi’nin açıklanmasının ardından döviz kurunda düşüş yaşanmasının çok iyi olduğunu belirtmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim” karşılığını verdi.



Bir dizi açılış ve ziyaretler için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra Safranbolu'yu ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.Bir esnafın ‘Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi’nin açıklanmasının ardından döviz kurunun düşmesinin çok iyi olduğunu belirtmesi üzerine Bakan Karaismailoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin, gerisi Allah kerim” yanıtını verdi.