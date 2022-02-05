Esnafa elektrik faturası kirasından fazla geldi: Bu faturaları nasıl ödeyeceğiz?

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaflık yapan Ünzile Çeribaş, aylık elektrik faturasının iş yerinin aylık kirasından fazla geldiğini söyledi. Çeribaş, “Bizim dükkan kiramız ayda 900 TL gelen elektrik faturası 1360 lira. Biz bu faturayı nasıl ödeyeceğiz?” dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde esnaflık yapan Ünzile Çeribaş, aylık elektrik faturasının iş yerinin aylık kirasından fazla geldiğini söyledi.

Çeribaş, şunları söyledi:

“Bizim dükkan kiramız ayda 900, gelen elektrik faturası 1360 lira. Biz bu faturayı nasıl ödeyeceğiz? Küçük esnaflar olarak çok kötü bir durumdayız. 210 kilovat verildi, onu biz haliyle aşmak zorundayız. Bizim bütün makinelerimiz elektrikli olduğundan dolayı mecburen aşacağız. Biz zamların geri çekilmesini istiyoruz.

İnsanların alım gücü zaten zayıf, şu an işlerde bayağı bir durgun olduğundan dolayı biz bunları nasıl ödeyeceğiz? Yemekçiyiz, ev yemekleri yapıyoruz ve börekler yapıyoruz, şu an hiçbir şey kurtarmadığından dolayı zamların geri çekilmesini istiyoruz.”

"Ya kapatacağız yada buna bir çözüm bulunması lazım”

Kebapçı dükkanı işleten Özkan Duman ise şöyle konuştu:

“Senelik 10 milyar (bin) kiram var, bu sene 1 milyar (bin) elektrik parası geldi. Biz bu zamların geri çekilmesini istiyoruz. Kışın ne yakarsak o gelsin, yazın da ne yakarsak o gelsin. Kışın zaten işler düşük, 2 tane dolabım var zaten çalışan başka da bir şey yok. Yani bu yükün altından kalkamıyoruz biz. Ocak ayında 1 milyar(bin) faturam geldi. Yani gerçekten bu zamların komple geri çekilmesi lazım. Eski düzene çekilirse esnaflar olarak biz rahat ederiz. Yazın ne yapacağız biz? klimayı açmadan müşteri oturamaz kebap salonuna, yani bu işin içinden çıkmamız zor bizim. Ya kapatacağız yada buna bir çözüm bulunması lazım.”