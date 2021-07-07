Esnaf ziyaretinde “İnşallah Cumhurbaşkanım hoş geldiniz” diye karşılanan Kılıçdaroğlu: Durun bakalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de esnaf ziyareti sırasında "İnşallah Cumhurbaşkanım hoş geldiniz” diye karşılanınca, gülerek "Durun bakalım" yanıtını verdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Mersin programına Mersin Hal Komplesi’ndeki esnafı ziyaret ederek başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, burada esnafla selamlaştı.

Kılıçdaroğlu, girdiği bir beyaz eşya dükkanında kadın esnaf tarafından “İnşallah Cumhurbaşkanım hoş geldiniz” diye karşılandı. Gülümseyerek "Durun bakalım" karşılığını veren Kılıçdaroğlu, dükkanda esnaf ile kısa süre sohbet etti.

O anlar kameralara böyle yansıdı.