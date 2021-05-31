Esnaf ve polis arasındaki ruhsat tartışması kavgaya dönüştü, valilik soruşturma başlattı

Burdur’da bir esnafı denetime giden polis ekipleri, ile esnaf arasında yaşanan ruhsat tartışması kavgaya dönüştü.

Valilikten yapılan açıklamada 3 şüpheli hakkında Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldığı, dükkan sahiplerinin iddiaları ile ilgili görevli memurlar hakkın da idari soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Olay sonrası polis ekipleri darp raporu alarak şikayetçi olurken oğullarını hastaneye götüren S.P.’nin de darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi. İş yeri sahibi hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Zor Kullanma, Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması, Mala Zarar Verme, Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Dükkan sahibi çocuklarının darp edildiğini söyleyerek yaşananları anlattı.

Burdur Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

"Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği 27.05.2021 günü saat 20.15 sıralarında Merkeze bağlı Özgür Mahallesi Hızır İlyas Caddesi üzerinde şahıslar ve iş yerlerine yönelik yapılan denetim esnasında Covid-19 tedbirlerine riayet etmeyen bir iş yerinde, iş yeri sahibi ve oğulları tarafından görevli memurlara mukavemeti neticesinde 2 (iki) görevli polis memuru yaralanmıştır. Konuyla ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmuşlar, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Zor Kullanma, Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması- Mala Zarar Verme- Kasten Yaralama- Tehdit- Hakaret suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan olayda 3 şüpheli hakkında Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapılmış, şahısların iddiaları ile ilgili görevli memurlar hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."