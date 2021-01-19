Esnaf sordu: "Kongreler bu kalabalıklarla yapılabiliyorsa bizim iş yerlerimiz neden kapalı?"

İşletmeleri aylardır Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Beyoğlu esnafı, AKP il kongrelerinde toplanana kalabalığın görüntülerini paylaşarak iş yerlerinin kapalı tutulmasına tepki gösterdi.

Dün 9 ayrı ilde yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın online olarak katıldığı kongrelerden görüntülerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Beyoğlu esnafı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, 9 ayrı ilde yapılan Ak Parti kongrelerine online katıldı. Kongreler bu kalabalıklarla yapılabiliyorsa bizim iş yerlerimiz neden kapalı? Tedbirler alınsın, iş yerlerimiz açılsın" dedi.