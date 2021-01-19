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Esnaf sordu: "Kongreler bu kalabalıklarla yapılabiliyorsa bizim iş yerlerimiz neden kapalı?"

19 Ocak 2021 08:28

İşletmeleri aylardır Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Beyoğlu esnafı, AKP il kongrelerinde toplanana kalabalığın görüntülerini paylaşarak iş yerlerinin kapalı tutulmasına tepki gösterdi. 

Dün 9 ayrı ilde yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın online olarak katıldığı kongrelerden görüntülerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Beyoğlu esnafı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, 9 ayrı ilde yapılan Ak Parti kongrelerine online katıldı. Kongreler bu kalabalıklarla yapılabiliyorsa bizim iş yerlerimiz neden kapalı? Tedbirler alınsın, iş yerlerimiz açılsın" dedi. 

 

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