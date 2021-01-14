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Esnaf Meral Akşener'e anlattı: "İlçe başkanı talimatıyla zabıta gönderiliyor"

"Türkiye'nin gündemi türban mı Allah aşkına"

14 Ocak 2021 19:16

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Kartal ve Tuzla ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Akşener'e ziyaretleri sırasında işlerin kötü olduğunu ifade eden bir fırıncı, "İlçe başkanı buraya zabıta gönderiyor. 'Ekmeğin fiyatını indirin' diyor ve indirdik ekmeğin fiyatını. İsim vermeyeyim" dedi. 

 

"Türkiye'nin gündemi türban mı Allah aşkına"

Başka bir esnaf da Akşener'e "Ben bu devlete 35 yıldır vergi ödüyorum daha hiçbir şey almadım. Muhalefet partisinden biri çıkıyor türbanı öne sürüyor. Türkiye'nin gündemi türban mı Allah aşkına" diye konuştu. "Bu siyaset planlı, projeli geldi" diyen esnaf, "1980'den bu yana çağdaş kölelik empoze edildi" ifadelerini kullandı. 

"Altın bozan alana göre daha çok"

Akşener'in ziyaret ettiği bir kuyumcu da "Altını bozan alana göre daha çok " dedi. Kuyumcu, "Bir ülkede altınını bozan, altını alandan çoksa orada bir dengesizlik vardır" yorumunu yaptı. 

 

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