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Esnaf kadın Akşener'e anlattı: 10 aydır sadece bin TL alabildim, yakınlarımın yardımıyla yaşıyorum

28 Ocak 2021 10:24

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından Adapazarı'na yaptığı ziyaretten bir kesit paylaştı. 
 
Esnaf bir kadının kalabalığın içinden gelerek pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıları anlattığı videoyu "Adapazarı’nda kira borcunu ödeyemediği için dükkânından tahliye edilen genç kardeşimin sesini duyuyor musunuz?" sorusuyla paylaşan Akşener, "Kulaklarını tıkayıp gözlerini yumanları da; Bu dertleri dinlemeye, gerçeklerimizi görmeye mecbur bırakacağım" dedi. 
 
İşlettiği lokantanın salgın nedeniyle kapalı olduğunu, ödeyemediği kiralar nedeniyle tek celsede 1 milyon TL yatırdığı iş yerinden çıkarıldığını ve eşinin de esnaf olduğu için işletmesinin kapalı olduğunu belirten esnaf kadın, 10 aylık pandemi sürecinde sadece bin TL yardım aldığını, yakınlarından gelen yardımlarla geçindiklerini söyledi. 

 

 

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