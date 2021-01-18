Esnaf isyan etti: Param düştü sandım, meğer zam gelmiş

Youtube'da 'Vatandaşın Sesi' kanalının Ankara Ulus'ta gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan bir esnaf zamlara ve hayat pahalılığına isyan etti. Vatandaş, "Paramı düşürdüm sanıyorum, meğerse zam gelmiş" dedi.

Sokak röportajları yayımlanan YouTube kanalı Vatandaşın Sesi’ne konuşan bir Milli Piyango esnafı isyan etti. Geçinemediğini, her şeye zam geldiğini söyleyen esnaf; Milli Piyango’nun özelleştirilerek Demirören Grubu’na devredilmesine de tepki gösterdi. Her zamanki parasıyla dışarı çıktığını söyleyen vatandaş, "Acaba paramı mı düşürdüm diye düşünüyorum. Meğerse zam gelmiş" ifadelerini kullandı.