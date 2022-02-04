Esnaf, İmamoğlu'na elektrik faturası konusunda dert yandı: Artık size sığındık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün restorasyonu tamamlanan Üsküdar Meydanı'ndaki 3. Ahmet Çeşmesi'nin açılışını gerçekleştirmesinin anından Beykoz'a geldi. İmamoğlu, Beykoz'da esnafla görüştü.

“Diyecek çok şey var da artık size sığındık"

Bir tekstil esnafı İmamoğlu'na “Diyecek çok şey var da artık size sığındık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye dert yandı. İmamoğlu ise, “Güzel olacak. Zor zamanlar atlatılacak” diye yanıt verdi.

Dertli esnaf, “Şu anda elektrik paraları ne olacak anlamıyorum” diyerek yüksek elektrik faturalarından yakındı. İmamoğlu ise yüksek faturaların hem vatandaşı hem de kurumları etkilediği vurgusunda bulunarak şöyle konuştu:

"Özellikle dar gelirlinin harcayacak parası yok”

“İSKİ geçen sene 1 milyar 350 milyon elektrik faturası ödüyordu. Şu anki rakamla 3 milyarın üzerinde. Nasıl su taşıyacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi?

Hepimiz için zor. Bir anda bütün toplumu ezdi. Kötü olan şu; bu ülkenin özellikle dar gelirlinin harcayacak parası yok.”

İmamoğlu, ekonomiye dair eleştirilerini şöyle sürdürdü;

“Bu ülke bir anda bu sıkıntıdan kurtulur mu? Kurtulur. Şu anda sorun, gerçekten ülkenin ekonomisinin iyi yönetilememesi meselesidir. Başka işlere taşıyorlar meseleleri ama boş işler onlar. Şu anda ekonomi…”

BİR ESNAF DAHA YÜKSEK FATURALARA İSYAN ETTİ

İmamoğlu, Beykoz'da bir çiçekçi esnafıyla da görüştü. Esnafın isyanı yine yüksek elektrik faturaları üzerine oldu.

“Bu böyle gitmez. Ekonomiyi yönetenlerin değişmesi lazım” diyen İmamoğlu, esnafın “Değişirse düzelir mi?” sorusuna “Düzelir. Bu ülkenin o kadar zeki insanları var ki, zeki, akıllı, kendi çıkarını düşünmeyen insanlar işin başına gelsin bu iş düzelir” yanıtını verdi.

Geçen sene 350 lira gelen elektrik faturasının bu sene bin 200 lira geldiğini belirten esnaf, İmamoğlu'na faturasını gösterdi.

Faturayı inceleyen İmamoğlu, “Faturalar 3 kat arttı ben bunu biliyorum. Ekonomi aynen bu. Ekonomiyi kökünden bozarsanız (esnafa) büyük dalga olarak gelir” diye konuştu.