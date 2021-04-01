Esnaf ile olan diyaloğunu paylaşan Akşener: Kurduğun bu eğri düzende senin vicdanın rahat mı Sayın Erdoğan?

Ziyarette bulunduğu Akşehirli bir esnafla olan diyaloğunu paylaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafın “Burada arkan sağlamsa her şey var” sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Akşener, "Kurduğun bu eğri düzende senin vicdanın rahat mı Sayın Erdoğan?" diye sordu.

Akşener paylaşımına şu notu düştü;

"Akşehirli esnafımızın; 'Burada arkan sağlamsa her şey var' sözlerini; Devlete olan güveni zedeleyenler, Kadim devlet geleneğimizi ucube bir sisteme mahkûm edenler iyi dinlesin... Kurduğun bu eğri düzende senin vicdanın rahat mı Sayın Erdoğan? #MilletBiziÇağırıyor"