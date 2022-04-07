Esnaf: Haftalık 2 kilo et alan bir aile şu an 750 grama düştü, biz de yiyemiyoruz

İzmir'de bir kasap esnafı kendilerini ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "Haftalık 2 kilo et alan bir aile şu an 750 grama, 1 kiloya düştü. Mahallemizde 30 liralık kıyma alanlar var. Verirken biz de utanıyoruz çünkü 150-200 gram, insanlar nasıl doyacak? Yapacak hiçbir şey yok. insanların alım gücü çok düştü. Kuzu etleri kemiksiz olarak 180 TL. Biz de pirzolayı içindeyiz ama yiyemiyoruz" diye dert yandı.

"Yoksulluğun bir kadermiş gibi benimsetildiği bu düzeni hep beraber değiştireceğiz"

Akşener de sosyal medya hesabından o anları "Milletimizi yokluğa mahkûm eden sistem İzmir’de de karşımıza çıkıyor. Alım gücünün 200 gramlık kıymaya kadar düştüğü, annelerin, çocuğuna protein verebilmek için artan derilerden çorba yaptığı, yoksulluğun bir kadermiş gibi benimsetildiği bu düzeni hep beraber değiştireceğiz" notuyla paylaştı.