Esnaf genci, annesinin yanında demir sopalarla hastanelik ettiler

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te sabah iş yerini açmaya giden aileye, uzun süredir aileyi tehdit ettikleri ileri sürülen iki kişi tarafından yumruklu ve demir sopalı saldırı düzenlendi. Olayda işyerinin yan sokağına çekilen 20 yaşındaki genç hastanelik oldu. Olaya şahit olan anne saldırganlara engel olmaya çalıştı ancak başaramadı. Aile şüphelilerle ilgili suç duyurusunda bulundu.



İddiaya göre, kiraladığı iş yeri ile ilgili yaşanan anlaşmazlık sebebiyle komşusu tarafından 7 bin Euro para istenildi. 4 yıldır süren anlaşmazlık sonrası istediğini alamayan komşu işyerinin sahipleri, 20 Nisan sabahı anne ve oğluna önce sözlü tacizde bulundu. Ardından işyerinin önünde bir cam parçası getirip kıran şüpheliler genci işyerinin yan sokağına çağırdı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından annesi tarafından olay yerinden uzaklaştırılan genç, çağrılınca yanlarına gittiği iki kişi tarafından önce tokatla, sonrada demir sopalarla darp edildi.

Yaşanan olay sonrası soluğu hastanede aldığını belirten Serkan Sipahi, "Olay anında bana ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun diye sürekli bana tehditler" dedi.



