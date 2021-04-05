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Esnaf, CHP’li vekile dert yandı: "Vatandaş artık peyniri gramla alıyor"

“500 lira destek kimin neyine yetecek?"

05 Nisan 2021 16:09

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar merkezde Gazlıgöz ve Yeşilyol caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntıları dinledi. Bir esnaf Köksal'a vatandaşın alım gücünün düşmesinden dolayı işlerinde durgunluk yaşandığını söyledi. Vatandaşların peyniri artık gramla aldığını ifade eden esnaf şunları söyledi: “İşlerimiz durgun. Genellikle sabah saatlerinde vatandaşlar simidinin yanında yiyebilmek için 100-150 gram peynir alıyor. 1-2 kilo peynir alan yok. O eskidendi” dedi.

Pandemi sürecinde hiçbir destek alamadıklarından dert yanan bir başka esnaf ise,  “Basit usul olmadığımız için destek vermiyorlar. Sanki basit usul olmayan esnaf değil. AKP hala daha her şey iyi diyor. Nasıl iyi anlamak mümkün değil. Kartlarımız şişti ödemekte zorlanıyoruz. Ödeme günleri geçti, icralık olacağız” siteminde bulundu.

“500 lira destek kimin neyine yetecek?"

CHP iktidarında mevcut tüm sıkıntıları vatandaşlarla birlikte çözeceklerini söyleyen Köksal ise “Memur, emekli, çiftçi, işçi, iş insanı olmak üzere her kesimden vatandaşımız ekonomik sıkıntı içerisinde. CHP olarak her zaman halkımızın ve esnafımızın yanındayız. İnsanlarımızın sesi olmaya onların sorunlarını çözmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Birçok esnafımızın pandemi sürecinde söz edilen destekleri alamadıklarını öğrendik. Sanki basit usul olmayan esnaf değil. 500 lira kira desteği kimin neyine yetecek? Bizim CHP olarak tek isteğimiz sandığa giderken bugünlerin unutulmamasıdır” şeklinde konuştu.

“Bütçeyi vatandaşa kullanmıyorlar"

Vatandaşların artık 1 kilo peynir bile alamaz duruma gelmelerinin çok üzücü olduğu kaydeden Köksal, “İnsanımızın alım gücü düştü. Aslında bu vatandaşın ne kadar kötü durumda olduğunu gösteriyor. Ramazan öncesi de piyasa durgun durumda. Türkiye’de bütçe de para var. Ama bu bütçeyi istediğin yere kullanmak senin siyasi tercihindir. Bunlar bütçeyi beşli çeteye kullandılar. Biz vatandaşa kullanacağız. İşçiye, emekliye, esnafa, KOBİ’ye, iş insanına, çiftçiye vereceğiz. Biz CHP olarak insanımızın dolayısıyla esnafımızın sesi olmak için mücadeleye devam edeceğiz. Bu noktada yaşanılanları yansıtacağız. Allah’ın izniyle vatandaşlarımızın desteği ile iktidar olduğumuzda da gereğini yapacağız. CHP iktidarında tüm sorunları vatandaşla birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

burcu köksalesnafchpafyonkarahisar

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