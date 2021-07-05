Esnaf, Akşener'e yurt dışında yaşayan arkadaşının aldığı arabayı anlattı: Türkiye’de 300 asgari ücret yapıyor ya, bu halkın emeği bu kadar mı?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'yı ziyaret etti. Yaptığı ziyaret sırasında esnaflarla görüşen Akşener'e bir esnaf, arkadaşının yurt dışında aldığı arabanın fiyatını söyleyerek "Hesapladık, Türkiye’de 300 asgari ücret yapıyor ya. Kaç yıl yapar bu. Bu halkın emeği bu kadar mı? Bu kadar mı düşülür insanlar buna mı muhtaç oluyor" dedi,.

"Yani düşünsenize turizm ülkesi burası turizm para yapmıyor. Avrupa da yaşayan bir insanı düşünün İspanya da bir otele 5 yıldızlı otele gittiğinde harcayacağı parayı düşünün bir de Türkiye’ye geldiğinde harcayacağı parayı düşünün 2 bin Euro ile burada krallar gibi tatil yapıyor. Orada sadece bir uçak biletini alamaz. Ona rağmen insanlar buraya gelmiyor ya. Bir gün Avusturya da arkadaşım" diye konuşan esnaf, Akşener'in "Neden? Niye gelmiyor sence bu kadar ucuzluğa rağmen" sözü üzerine şöyle konuştu:

"Güven olmayan yere gidilir mi? Yani yatırımcı şirketler Türkiye’ye gelmiyor diyor. Türkiye’ye niye gelmiyor yatırımcı büyük şirketler o hukuka o sisteme güvenmiyor yani. Basına güvenmezsen hukuk sistemine güvenmezsen neye gelecek bu insanlar. Gel deyince gelinir mi yani milyarlarca dolar para yatırılır mı?"

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